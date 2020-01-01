npc.spb.ru

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npc.spb.ru — сайт печного центра "Невский", расположенного в Санкт-Петербурге.

Содержание

Общая информация

Невский Печной Центр осуществляет комплексные поставки материалов для печного строительства.

На главной странице сайта находится каталог товаров:

1. Печи КДМ - компания предлагает к продаже облицовки для печей КДМ, печи КПечи ДМ Ладушка, печи КДМ ПКО, КДМ Сударыня, КДМ Волжанка, КДМ Ладья, КДМ Лира, Помпейка, а также установку и монтаж печей КДМ.

2. Камины и печи - компания предлагает к продаже камины из кирпича, печь камин Бавария, печь камин Бахта, топки Schmid, топки для камина и каминные топки HOXTER.

3. Печное литье - компания предлагает к продаже аксессуары для печей и каминов, дверки каминные, дверки поддувальные, дверки прочистные, дверки топочные, духовки, задвижки, колосники, печное литье PISLA, печное литье SVT, печное литье Везувий, печные порталы и плиты.

4. Печи из блоков - компания предлагает к продаже модульные печи барбекю.

5. Теплоизоляционные материалы - компания предлагает к продаже базальтовые материалы, термоизоляция на основе керамических волокон и шнуры уплотнительные термостойкие.

Выходные данные

Домен npc.spb.ru зарегистрирован 3 февраля 2020 года на Private Person в зоне .ru (.spb.ru).[1]

В подвале сайта присутствует надпись "Представленные на сайте материалы не являются публичной офертой, стоимость товаров, внешний вид и характеристики могут отличатся. За более подробной информацией обращайтесь к менеджеру".

В разделе «Контакты» указан адрес компании - город Санкт-Петербург, улица Двинская, дом 25, номер телефона — +7 929-111-70-61 и e-mail — [email protected]

Рейтинги

Показатель ИКС (бывший тематический индекс цитирования сайта от Яндекса) равен 20.[2]

Разное

Сайт доступен по HTTPS.

См. также

Примечания

  1. https://www.nic.ru/whois/?searchWord=npc.spb.ru
  2. https://webmaster.yandex.ru/sqi/?host=npc.spb.ru

Ссылки

Npc.spb.ru относится к теме «Строительство, ремонт и недвижимость»   ±
House-icon.png Мы строили, строили и наконец построили…
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Информация и агрегаторыexpert-dacha.prohackrea.comkuhniclub.rum2data.netobzor78.rusvoe.comtheproperty.ruoknazavr.ruvashumnyidom.ru
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